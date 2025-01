C. Verde: EUCatólica aprova regulamento para Serviços Academicos

O Conselho Directivo da Escola Universitária Católica (EU Católica) aprovou na tarde do passado dia 9 de Janeiro, durante a primeira sessão de 2025, o regulamento para um melhor funcionamento dos Serviços Académicos.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

O regulamento foi apresentado por Lourenço Gomes, professor e responsável pelo Departamento de Inovação, Investigação e Extensão da EU Católica.

A aprovação desse regulamento representa um avanço significativo para o pleno funcionamento dos Serviços Académicos e da própria Universidade, na fase da sua implementação.

Sob a presidência do Director o Padre José Eduardo Afonso, a reunião constituiu mais um passo importante na consolidação da Academia, fez saber a Instituição.

O encontro decorreu em formato híbrido com participação presencial e virtual, reunindo as equipas dos polos das cidades da Praia, ilha de Santiago e do Mindelo, na ilha de São Vicente.