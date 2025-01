Diocese de Bafatá promove Caminhada e Oração inter-religiosa pela paz

No dia 11 de janeiro, a Diocese de Bafatá, na Guiné-Bissau, organizou uma Caminhada e Oração Inter-Religiosa pela Paz, reunindo diversas comunidades religiosas e sociais em celebração ao Dia Mundial da Paz, assinalado pela Igreja Católica em 1º de janeiro.

Por Casimiro Jorge Cajucam – RSM, Bissau

O evento contou com a presença significativa da Comunidade Islâmica, da Religião Tradicional, da Igreja Evangélica e de autoridades civis, destacando o compromisso coletivo com o diálogo, a fraternidade e a promoção da harmonia entre diferentes religiões e culturas.

O administrador diocesano de Bafatá, padre Lúcio Brentegani, classificou o evento como um marco de união entre as religiões da região.

“É uma oportunidade para rezarmos juntos e pedir a Deus o dom da paz, além de fortalecer os laços de fraternidade e diálogo na região de Bafatá”, destacou.

Sobre a relação com outras religiões, afirmou: “É uma relação de fraternidade, com diferenças, mas sempre dispostos a colaborar para encontrar soluções para as dificuldades da cidade”, concluiu.

Djibril Mané, presidente da Juventude Islâmica da região de Bafatá, ressaltou o papel fundamental das comunidades religiosas na promoção da paz no país…

Comunidade Islâmica, representantes da Religião Tradicional, da Igreja Evangélica e de autoridades civis participaram no evento

"Na Guiné-Bissau, a única reserva que temos hoje onde a paz pode ser encontrada é na comunidade religiosa. Por isso, quando há entendimento, união e convivência saudável entre as religiões, sentimo-nos motivados e com esperança de que, futuramente, a Guiné-Bissau terá paz."

O pastor da Igreja Evangélica de Bafatá agradeceu o convite, reforçando a importância de ações que promovam a cooperação e o diálogo inter-religioso.

O chefe da Religião Tradicional, Aladje Seco Sidibé, destacou sua alegria com o evento e reforçou o apelo do Papa Francisco pela união entre os povos.

"Hoje é um dia de grande alegria para mim. Bafatá está de parabéns. Todos devemos ouvir o conselho do Papa, que nos convida à união para promover a paz entre as comunidades."

Caminhada pela paz organizada pela diocese de Bafatá, na Guiné-Bissau

A iniciativa não se limitou a Bafatá; na zona sul do país, especificamente em Empada, foi realizada uma atividade semelhante.

A caminhada inter-religiosa é um exemplo de como o diálogo e a cooperação podem contribuir para a construção de uma sociedade mais harmoniosa, mesmo em contextos desafiadores.

