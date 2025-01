Angola. Bispos da CEAST decretam 3 dias de oração pela paz em Moçambique

Fiéis cristãos em Angola observaram, nesta quarta-feira, 1 de janeiro, o primeiro de três dias de oração pela paz em Moçambique, numa iniciativa dos Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST).

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

Diante dos relatos que chegam de Moçambique na sequência da crise pós-eleitoral, agravada com a publicação definitiva dos resultados eleitorais, os Bispos da CEAST, em nota publicada nesta terça feira 31/12, (transição para o novo ano – 2025), unem-se à voz dos Bispos da Conferência Episcopal de Moçambique nos apelos para a contenção da violência e a procura de soluções pacíficas duráveis, que exigem a busca da verdade e justiça eleitorais.

Para o efeito, os Bispos da CEAST convocam todos os fiéis cristãos e todos os homens e mulheres de boa vontade a observarem um tríduum de oração pela paz no País irmão do Índico, a partir desta quarta-feira 1 de janeiro, que culminará com uma vigília de oração na próxima sexta-feira 3.

Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST)

O Padre Celestino Epalanga, Secretário Executivo da Comissão de Justiça e Paz da CEAST, entrevistado pela correspondência da Rádio Vaticano em Angola, fala numa jornada intensa de solidariedade, amplamente divulgada, em todas as comunidades cristãs de Angola.

A nota dos Bispos da CEAST apela ainda às organizações regionais e continentais, como a SADC, União Africana e outras, a usarem os seus mecanismos de resolução de conflitos, para exercerem junto das partes desavindas, todos os esforços para o restabelecimento da normalidade democrática, sem descurar a vontade legítima expressa pelo povo moçambicano nas urnas.

