Dom Emílio Sumbelelo, Bispo de Viana (Angola) (Foto concessa da Ribeiro André, Rádio Maria Angola)

Angola. Bispo de Viana quer maior atenção do Governo às famílias vulneráveis

O Bispo da Diocese de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, realizou a primeira Eucaristia do ano, na quarta-feira 01/01/2025, com os cristãos da paróquia do Santíssimo Redentor do Kilamba, localizada na zona sul da diocese.

Ribeiro André – Rádio Maria Angola, para o Vatican News Já se tornou uma tradição, que nos dias 25 e um de cada ano, o Bispo da Diocese de Viana, deixou a sua cátedra e vai ao encontro dos cristãos normalmente que se encontram mais na periferia. Dom Emílio Sumbelelo, partilhou com os cristãos sobre o foco da diocese de Viana, neste ano pastoral de 2025, tendo destacado o cuidado para com os vocacionados e à vida consagrada. Em todas Paróquias da Diocese serão constituídas equipas para acompanhamento minucioso dos vocacionados, conforme referiu Dom Emílio Sumbelelo. O Bispo de Viana, aponta alguns sectores que devem merecer uma atenção especial dos governantes neste ano que começa, tal como habitação, emprego, educação entre outros. O prelado não deixou de agradecer as evoluções alcançadas em alguns sectores, e defende maior colaboração dos cristãos para com o governo de forma a se concretizar o bem comum. Bispo da Diocese de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, defende ainda maior colaboração dos cristãos face aos desafios do contexto para que todo o angolano tenha o mínimo para sobreviver. O prelado falava no primeiro dia do ano de 2025, na Paróquia do Santíssimo Redentor, no Kilamba, por onde presidiu a primeira Missa do ano. Oiça aqui a reportagem e partilhe