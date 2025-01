África do Sul. Milhares de fiéis na Missa de despedida do 1° arcebispo de Joanesburgo

Missa de despedida do Arcebispo Buti Joseph Tlhagale OMI, em Joanesburgo (África do Sul)

Um momento agridoce, foi assim que muitos descreveram a missa de despedida e de ação de graças pelo primeiro Arcebispo da Arquidiocese Metropolitana de Joanesburgo.

Sheila Pires – Joanesburgo, para o Vatican News

Milhares de pessoas encheram a Catedral de Cristo Rei no sábado, 11 de janeiro, para se despedirem e agradecerem ao Arcebispo Buti Joseph Tlhagale OMI, pelos seus 48 anos de sacerdócio e 25 anos de episcopado.

Na sua mensagem, o Núncio Apostólico na África Austral transmitiu a mensagem de gratidão e bênçãos do Papa Francisco ao Arcebispo Tlhagale OMI pelo seu “compromisso inabalável com a Igreja” na África Austral.

“Em nome do Santo Padre, expresso a minha sincera gratidão pelo seu compromisso inabalável com a Igreja como um verdadeiro pastor segundo o coração de Cristo”, disse o Arcebispo Henryk Mieczysław Jagodziński.

O representante papal reconheceu o significado histórico do ministério do Arcebispo Tlhagale OMI, tanto como Arcebispo da Arquidiocese Metropolitana de Bloemfontein quanto como o primeiro Arcebispo de Joanesburgo desde 2003.

Em declarações ao Vatican News, o Arcebispo Henryk Mieczysław Jagodziński descreveu a missa de despedida como um momento agridoce e agradeceu ao Arcebispo Tlhagale pela sua bondade e pelas contribuições significativas que deu à Igreja e à sua missão.

Também presente na Missa de despedida de ação de graças pelo Arcebispo Tlhagale OMI esteve o Presidente da Conferência dos Bispos Católicos da África Austral (SACBC), o Bispo Sithembele Anton Sipuka, que elogiou o membro dos Oblatos de Maria Imaculada (OMI) pelos seus “48 anos de sacerdócio e 25 anos de episcopado” e por anunciar “eficazmente” Cristo, dentro e fora de tempo, corajosamente, profeticamente e pelo exemplo da sua vida na esfera pública e na Igreja".

Bispos presentes na Missa de despedida de ação de graças pelo Arcebispo Tlhagale OMI

Entre os Bispos presentes encontrava-se o Arcebispo Dabula Anthony Mpako da Arquidiocese Metropolitana de Pretoria, o Arcebispo Zolile Peter Mpambani SCI da Arquidiocese Metropolitana de Bloemfontein, bem como os bispos de duas dioceses sufragâneas da Arquidiocese Metropolitana de Joanesburgo, nomeadamente D. José Luís Gerardo Ponce de León IMC, da Diocese de Manzini, e D. Victor Hlolo Phalana, da Diocese de Klerksdorp.

Em entrevista ao Vatican News, o pároco da igreja católica de São Patrício, Pe. Jorge Armando Guerra CS, destacou a gratidão pelo apoio e atenção que o Arcebispo dedicou aos migrantes, especialmente no contexto do seu papel na Conferência Episcopal e na pastoral migratória.

Oiça as palavras do P. Jorge A. Guerra CS

Em conversa com a Vatican News membros do clero, religiosas assim como leigos disseram que a missa de despedida foi um momento agridoce e expressaram a sua gratidão pela jornada de décadas de fé e serviço do Arcebispo Tlhagale OMI, que começou em 1976 com a sua ordenação sacerdotal, seguida da sua consagração como bispo em 1999.

Centro para pastoral dos migrantes (cartaz), Paróquia São Patrício de Joanesburgo

Para muitos, o seu mandato como primeiro Arcebispo de Joanesburgo, desde 2003, deixou um legado duradouro, caracterizado pelo seu empenhamento nos cuidados pastorais e no crescimento espiritual do seu rebanho.