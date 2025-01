África do Sul: A SACBC assistiu mais de oito mil migrantes e refugiados em 2024

Em conversa com o Vatican News, a Irmã Neide Lamperti, que entrou para a Conferência dos Bispos Católicos da África Austral (SACBC) em abril de 2024, refletiu sobre o trabalho pastoral a favor dos migrantes, refugiados e iniciativas contra o tráfico de seres humanos.

Sheila Pires – África do Sul, para o Vatican News

A Missionária Scalabriniana disse ao Vatican News que durante o ano de 2024, mais de 8.000 pessoas de 22 nacionalidades foram assistidas em nove dioceses através de programas de integração social e económica. Os esforços incluíram campanhas, conferências e sessões de formação para prevenir o tráfico de seres humanos e promover a liderança na pastoral migratória.

Irmã Neide Lamperti, Scalabriniana, na pastoral para migrantes e refugiados da SACBC

À luz da crescente xenofobia e dos desafios enfrentados pelos migrantes na África do Sul, a SACBC concentrou-se na formação de líderes, na promoção da unidade entre as diversas comunidades e na defesa dos direitos dos migrantes, afirmou a Ir. Lamperti. O seu objetivo é combater os estereótipos, realçar as contribuições positivas dos migrantes e ajudar com a documentação para evitar a apatridia.

Conferências e sessões de formação sobre a pastoral migratória promovidas pela SACBC

Ao iniciarmos o novo ano, a Ir. Lamperti diz que o ano de 2025 verá uma continuação da formação, visitas diocesanas, iniciativas anti tráfico e colaborações com organizações religiosas para combater a xenofobia e garantir a dignidade e os direitos dos migrantes.

