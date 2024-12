Vigária Geral das Orionitas visita missão em Cabo Verde

Trata-se da religiosa cabo-verdiana, Rosa Delgado Rocha, que efectua por estes dias uma visita canónica às três comunidades da Congregação das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, (Irmãs Orionitas), nas ilhas de Santiago e de Santo Antão, para, in loco, sentir o pulsar da missão no país.

Para a Vigária Geral, a visita se efectua uma vez em cada 6 anos de governo, e defende que mais que visitar as casas como estrutura, é visitar as pessoas de forma a que se sintam apoiadas e que haja uma relação de fraternidade. Na cidade da Praia, a visita às duas comunidades, nas localidades de Várzea e da Ribeira Grande de Santiago, teve a duração de oito dias com avaliação positiva.

São seis as religiosas, divididas pelas comunidades, e uma noviça que se está a preparar para emitir os votos. O número, reconhece a Irmã Rosa, é limitado, para tanta demanda.

A Vigária Geral quer mais aproximação à juventude cabo-verdiana.

A Comunidade na ilha de Santo Antão, será a próxima a receber a Delegação.

Irmãs Orionitas em Cabo Verde

Nesta visita a Cabo Verde, a Irmã Rosa Rocha, Primeira Conselheira e Vigária Geral das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, faz-se acompanhar pela Conselheira Geral e pela Secretária Geral.

O Instituto, uma organização de Direito Pontifício, aprovada em 1965, tem mais de mil religiosas a trabalhar em muitos países da Europa, América, África e Ásia e chegou a Cabo Verde em fevereiro de 1979.

Orionitas cabo-verdianas

A Irmã Rosa Delgado Rocha, é natural da ilha caboverdiana de Santo Antão. Sendo enfermeira de profissão, trabalhou durante 15 anos no Hospital Regional “João Morais” como enfermeira chefe do serviço de urgência e enfermeira chefe. Foi eleita Primeira Conselheira e Vigária Geral do Instituto durante a celebração do XIII Capítulo Geral daquela Congregação que decorreu em Roma de 8 a 28 de maio de 2023 sob o lema: “Viver Cristo e fazer com que o mundo inteiro viva Cristo”.