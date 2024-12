Vigararia de Santiago Sul e Maio prepara encontro de acólitos

Mais de 500 acólitos de todas as paróquias da Vigararia de Santiago Sul e Maio, em Cabo Verde, se reunirão no próximo dia 13 de Janeiro na Paróoquia de São Nicolau Tolentino, cidade de São Domingos, interior da ilha de Santiago. Para além deste encontro se prepara ainda o II Forum sob o tema central, “A transmissão da fé na idade infantil”.

O Padre José Eduardo Afonso, Vigário Forâneo falou do assunto à Rádio Nova de Maria em Cabo Verde.

Neste tempo propício de reflexão, os sacerdotes da Vigararia de Santiago Sul e Maio estiveram reunidos no passado dia 9 de Dezembro para aprofundarem a sua espiritualidade reforçando o compromisso com a missão pastoral e a vivência dos valores cristãos no serviço à Igreja.

A reunião dos Padres da Vigararia de Santiago Sul e ilha do Maio

“Os Sins de Maria” foi o tema orientado pelo responsável da Fazenda da Esperança o Padre Ronaldo de Lima.

A recolecção contou com todos os padres dessa Vigararia e contou ainda com a presença do Padre Alberto Giralda, vindo da República Checa.