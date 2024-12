Peregrinação Mariana a Cacheu encerra Centenário de Dom Settimio

Mais de 7 mil católicos das duas dioceses da Guiné-Bissau reuniram-se no Santuário de Cacheu, no fim de semana, 6 e 7 de dezembro de 2024, para a Peregrinação Mariana 2024, sob o lema “Djuntu ku Maria, nó buska bardadi kuna liberta nó terra” (“Com Maria, busquemos a verdade que liberta a nossa terra”).

Casimiro Cajucam - Rádio Sol Mansi, Bissau

Durante a missa, o Bispo de Bissau, Dom Lampra Cá, destacou que a Palavra de Deus transforma vidas e desafia os fiéis a se converterem e a produzirem frutos de mudança.

“Quem quer fazer parte do plano de Deus deve estar pronto para mudar sua vida e responder com frutos de conversão”, afirmou o bispo. Dom Lampra Cá também alertou para os perigos da autossuficiência e do egoísmo, que rompem a comunhão com Deus.

“Ao rejeitar a sua condição de criatura, o homem tenta usurpar o lugar de Deus, mas acaba preso à escravidão e à morte”, explicou, exortando os fiéis a se abrirem ao projeto divino, que traz vida e liberdade.

O Bispo de Bissau e sacerdotes na peregrinação ao Santuário de Cacheu

A peregrinação contou ainda com a presença da comunidade islâmica, representada pelo imame da Mesquita de Cacheu e seus acompanhantes, reforçando o espírito de convivência inter-religiosa. O evento marcou também o encerramento das celebrações do centenário de Dom Settimio Arturo Ferrazzetta, primeiro bispo do país.

O padre Domingos Cá, coordenador da Comissão Organizadora das celebrações do centenário de Dom Settimio Arturo Ferrazzetta, afirmou que o centenário de Dom Settimio e de Amílcar Cabral inspira os guineenses a superarem a cultura da morte e a construírem uma sociedade baseada na verdade, na paz e na dignidade humana.

“É possível vencer a mentira, a opressão e a violência, restituindo ao povo guineense a dignidade de seres criados à imagem de Deus”, afirmou o padre, destacando a necessidade de líderes comprometidos com a reconciliação e o bem comum. “Dom Settimio e Amílcar Cabral foram exemplos de liderança que não se vendeu e não teve pressa. Lutaram pela sacralidade da vida e pelo direito do povo de ser protagonista de seu destino”, lembrou.

Sacerdotes na peregrinação

A celebração reforçou o apelo ao início do processo de beatificação de Dom Settimio. O administrador diocesano de Bafatá, padre Lúcio Brentegani, destacou que o reconhecimento da santidade do falecido bispo seria um marco para as comunidades cristãs do país.

Dom Settimio Arturo Ferrazzetta

“Dom Settimio foi um testemunho vivo de paz e do Evangelho, mesmo em tempos de guerra e adversidade. O seu legado transcende gerações e continua a inspirar”, afirmou o P. Brentegani.

Missionário franciscano nascido na Itália em 1924, Dom Settimio foi ordenado sacerdote em 1951 e tornou-se o primeiro bispo da Guiné-Bissau em 1977. Durante a guerra civil de 1998, permaneceu no país e trabalhou incansavelmente pela paz. Ele faleceu em janeiro de 1999, deixando um legado profundo na vida religiosa, social e cultural do país.

A Peregrinação Mariana 2024 não apenas reafirmou a fé católica, mas também relembrou a importância de líderes que priorizam a justiça, a paz e a dignidade humana, perpetuando os valores que Dom Settimio Ferrazzetta tanto defendeu.

A multidão de fiéis na peregrinação ao Santuário de Cacheu