P. Abílio Januário à direita de Dom Claudio Dalla Zuanna e do P. Suade.

Padre Abílio Januário empossado como pároco da Munhava

O empossamento do Padre Abílio Patrício Januário, como pároco da Paróquia de São José na Munhava, cidade da Beira, aconteceu no domingo, 1 de dezembro, por sinal o primeiro do Advento.

Rogério Maduca - Beira A tomada de posse foi durante a missa presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna, onde concelebraram o Chanceler, Padre Bonifácio Conde, o Vigário paroquial, Padre Suade José Suade e o Padre Primeiro, com a participação de vários fiéis. O presidente da celebração, explicou em sua homilia que, numa paróquia o pároco serve para ajudar os fiéis na caminhada, dar o dom do Espírito Santo, ajudar a amar uns aos outros como Jesus amou. Aos paroquianos da Munhava, Dom Cláudio pediu uma caminhada conjunta com força, coragem e com alegria, avançar no caminho ao encontro de Jesus. P. Abilio Januário juntamente com o P. Suade Intervindo na ocasião, o novo pároco da Paróquia São José – Munhava, Padre Abílio, agradeceu ao Arcebispo da Beira pela nomeação e comprometeu-se em colaborar na obra evangelizadora. Aos fiéis pediu maior colaboração na construção de uma cultura de encontro. O P. Abílio Januário assume perante o Bispo as responsabilidades da Paróquia O Padre Abílio Patrício Januário substitui no cargo o Padre Victorino Lucas Augusto Simão, e na paróquia da Munhava junta-se ao Padre Suade, actual vigário, na assistência pastoral dos fiéis.