Novo Testamento vai ser traduzido para a língua cabo-verdiana

No âmbito da criação da Comissão Nacional para a Tradução do Novo Testamento para a Língua Cabo-verdiana, o Director da Escola Universitária Católica (EU Católica) realizou na tarde desta sexta-feira, 27 de dezembro, dois encontros importantes com vista à criação da Comissão, cujo objectivo é tornar o Novo Testamento acessível em crioulo.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde O primeiro foi com a escritora cabo-verdiana Augusta Teixeira, que se tem dedicado ao estudo das línguas, literaturas e memória em Cabo Verde. No segundo encontro o Padre José Eduardo Furtado Afonso recebeu o estudioso da língua cabo-verdiana, Marciano Moreira. Ambos manifestaram disponibilidade para integrar a Comissão Nacional, se oferecendo para fazerem parte da equipa de trabalho. Os dois encontros realizados na sexta-feira marcaram o início de uma fase de trabalho, após um período de investigação conduzido pelo Padre José Eduardo Afonso. Este prometeu que, até ao final de janeiro de 2025, apresentará aos bispos a equipa completa para dar início à tradução. A missão de coordenar a nível nacional a tradução do Novo Testamento em língua crioula a sair em 2033, por altura da celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago e 30 anos da Diocese de Mindelo, foi confiada pelo Cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, Bispo da Diocese de Santiago e por Dom Ildo Fortes, Bispo da Diocese do Mindelo, ao Director da EU Católica, Padre José Eduardo Furtado Afonso para chefiar uma equipa que vai enfrentar as diversas variantes num trabalho árduo. Na altura da nomeação, em janeiro de 2024, o Padre José Eduardo à Comunicação Social disse acreditar que o trabalho final vai ajudar não só a Igreja, mas também a afirmação da própria língua crioula.