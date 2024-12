Natal: Dom Lampra Cá pela à unidade e responsabilidade nacional

Num país onde a crise política e social desafia diariamente o povo, o Bispo da Diocese de Bissau, Dom José Lampra Cá, enviou uma mensagem de Natal aos cristãos guineenses e a toda a população da Guiné-Bissau, destacando a importância da esperança, paz e fraternidade nesta época festiva.

Casimiro Cajucam - Rádio Sol Mansi, Bissau

Na mensagem, obtida pela Rádio Sol Mansi, Dom José ressaltou que o Natal é um tempo de luz e um convite para acolher o amor de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Ele destacou que o nascimento de Jesus Cristo, em humildade e simplicidade, deve inspirar a partilha, a solidariedade e o amor ao próximo.

O Bispo apelou aos cristãos e a todos os guineenses para fortalecerem os laços de união e respeito mútuo, encarando as diferenças culturais, religiosas e sociais como riquezas que promovem a convivência pacífica.

Dom José também fez um apelo especial aos líderes e governantes do país, incentivando-os a priorizarem o bem comum, promovendo o diálogo, a transparência e a dedicação no serviço público.

"Neste espírito natalino, exorto todos os cristãos e o povo guineense a fortalecerem os laços de união e respeito mútuo, e que as nossas diferenças culturais, religiosas e sociais sejam vistas como um dom que enriquece a nossa convivência. Que este Natal inspire os políticos a encontrarem o caminho de entendimento e do diálogo, colocando sempre o bem da nossa nação acima de interesses particulares."

Reconhecendo os desafios enfrentados pelo país, Dom José encorajou todos a serem promotores da paz e da justiça, construindo juntos um futuro mais justo e próspero. Ele também pediu que as famílias sejam fortalecidas no amor e na compreensão, garantindo que ninguém se sinta abandonado ou esquecido.

"Apesar das dificuldades que enfrentamos, temos a força para superar os desafios. Vamos juntos, como uma nação unida, promover a paz, a justiça e a prosperidade para todos. Que as famílias encontrem força no amor e na solidariedade, e que nunca deixemos ninguém para trás."

Dom José Lampra Cá

O Bispo anunciou a abertura oficial do Ano Jubilar, no dia 29 de dezembro, nas catedrais das dioceses de Bissau e Bafatá, destacando que este período é uma oportunidade para renovar a fé, fortalecer os valores espirituais e promover a unidade entre gerações. Ele enfatizou que o Ano Jubilar é um tempo de graça para conversão, reconciliação e compromisso com Deus e com a comunidade.

"O Ano Jubilar será um tempo especial para todos nós, um convite à reflexão, à renovação espiritual e ao fortalecimento da nossa fé. Que este período nos traga uma nova energia para vivermos mais unidos e comprometidos com os valores de Deus e com o bem-estar de nossa sociedade."

Finalizando, o Bispo desejou um Santo e Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz e prosperidade, reafirmando seu compromisso de oração e proximidade com o povo guineense.

Oiça