Joe Biden cumpre visita de 72 horas a Angola

O Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, está a realizar uma visita de 72 horas a Angola. Reforço da cooperação económica no centro da agenda. Políticos divergem quanto à pertinência da visita.

Anastácio Sasembele - Luanda

Joe Biden aterrou, ao fim da tarde desta segunda-feira 2, em Luanda. O ainda presidente dos Estados Unidos está em visita a Angola, a primeira de um chefe de Estado norte-americano, desde a independência do país.

Um dos objectivos do Presidente João Lourenço, em relação à parceria com os Estados Unidos da América, passa pela atracção de mais investimentos da maior potência mundial a Angola, que não sejam direccionados, apenas, na indústria de petróleo e gás, tal como avançou à entrevista concedida ao The New York Times, mas, também, em várias outras áreas da economia nacional.

Um dos pontos de destaque desta visita de Biden recai sobre o Corredor do Lobito, que conta com um forte financiamento dos Estados Unidos da América.

O Presidente, João Lourenço

O presidente João Lourenço destacou a sua importância estratégica do corredor do Lobito, não apenas para Angola, para África, mas para o mundo, pelo facto de ligar os oceanos Índico e Pacífico, encurtando a ligação entre a Ásia e a América.

E o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, realçou, segunda-feira 2, a importância duradoura das relações entre os EUA e Angola.

Reforço de relações entre Angola e os Estados Unidos

Numa mensagem publicada na sua conta na rede social X (Twitter), o Chefe de Estado norte-americano escreveu: “Enfrentaremos uma série de desafios globais e reafirmarei o meu compromisso de aprofundar as parcerias dos Estados Unidos em África”.

O Presidente Joe Biden

Esta é a última visita de Estado de Joe Biden, antes de terminar o mandato.

E os políticos angolanos divergem nas opiniões, quanto ao impacto da vinda do presidente da maior economia do mundo.

Arlete Chimbinda, 2ª vice-presidente da Assembleia Nacional e vice-presidente da UNITA, maior partido na oposição em Angola, não vislumbra grandes novidades e ressalta o facto de Biden estar em fim de mandado.

E o político do MPLA Américo Cunonoca, 1º vice-presidente da Assembleia Nacional, considera inédita, a visita de Joe Biden e atribui o mérito ao presidente João Lourenço.

Amanhã, quarta – feira 4, último dia da visita, Joe Biden desloca-se à província de Benguela, onde vai tomar conhecimento de produção de uma fábrica de alimentos, para além de visitar o Porto do Lobito, importante infra-estrutura do Corredor do Lobito.

O presidente da Associação Probono – Angola, Bartolomeu Milton, destaca a conclusão desta iniciativa, com a concretização da influência da diplomacia angolana. O também analista de política acredita na atracção de mais investimentos, para Angola.

Crianças dos Estados Unidos dão as boas-vindas a Joe Biden ao chegar a Angola

A agenda do Presidente dos Estados Unidos, em Benguela, inscreve, ainda, a participação no Fórum Empresarial Angola - EUA, em seguida Joe Biden deixa o país, a partir do Aeroporto Internacional Paulo Teixeira Jorge, da Catumbela, Benguela.

Oiça