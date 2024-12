Jesus, a via para ultrapassar as dificuldades em Moçambique

“Ir ao encontro de Jesus para ultrapassar as dificuldades que Moçambique enfrenta” – Defende o Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna.

Rogério Maduca - Beira

Desde o anúncio dos resultados das eleições gerais deste ano no passado mês de Outubro, Moçambique vive momentos conturbados devido os conflitos gerados em contestação dos resultados anunciados.

Esta situação já causou a morte de mais de 50 pessoas e centenas de feridos em consequência dos confrontos entre a população e as forças de defesa e de segurança. Presidindo a missa do primeiro domingo do advento, na Paróquia São José da Munhava, o Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna, propôs uma caminhada ao encontro de Jesus que nasce no natal, como uma das formas para ultrapassar estes dias sombrios que assolam Moçambique.

Refira-se que, o Conselho Constitucional marcou para 23 de Dezembro a divulgação dos resultados oficiais. Enquanto isso, as contestações aumentam colocando em causa a normalidade da vida dos moçambicanos.

Oiça