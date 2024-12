Inaugurado na cidade da Beira um presépio municipal

Inauguração do Presépio na cidade da Beira

Construído na Praça dos Continuadores na cidade da Beira, o Presépio municipal foi inaugurado esta quinta-feira, 19 de Dezembro pelo Edil da Beira, Albano Carige, e o Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna dirigiu a oração da bênção do local.

Rogério Maduca - Beira

O presépio municipal da Beira

Durante a cerimónia, o Arcebispo da Beira explicou que, a “representação do nascimento de Jesus, nos lembra a mensagem que Deus quer dar através de Jesus, o respeito, a ternura, o acolhimento e a simplicidade”. Para Dom Cláudio, estas atitudes podem inspirar-nos à encontrar caminhos de convivência pacífica, particularmente neste momento difícil que o país atravessa.

Oração em frente do Presépio

Na mesma ocasião, o Prelado solidarizou-se com as vítimas do ciclone Chido, “tenham força e coragem, que o Natal seja para vós um novo nascer, não desanimem” – concluiu.

Efeitos do ciclone Chido em Moçambique

O Presépio municipal é um espaço de oração e o nascimento do menino Jesus é um sinal de luz, amor e vida, uma vida que deve ser respeitada, disse o Presidente do Conselho Municipal da Beira após a inauguração.

Inauguração do presépio

Esta cerimónia foi testemunhada pelos membros do governo municipal, sacerdotes e fiéis católicos.

