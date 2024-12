Diocese de Mindelo - Mais um sacerdote e um diácono transitório

O jovem Nelson Varela foi ordenado presbítero e Éder Silva diácono transitório durante uma celebração eucarística, domingo dia 8 de Dezembro, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, na ilha de Santo Antão. Presidiu a celebração o Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes, concelebraram 23 sacerdotes das ilhas e também de Portugal.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

Durante a homilia, o prelado de Mindelo disse que o padre é um instrumento de Deus ao serviço da Igreja, ao serviço das comunidades cristãs e recomendou-os a não se esquecerem das suas origens.

Oiça

A ordenação aconteceu no dia em que a Igreja celebrou a solenidade de Nossa Senhora Imaculada Conceição da Virgem Maria. Dom Ildo fez questão de relembrar o dia e lançou reptos não só aos ordinandos como também ao povo de Deus.

Oiça

A Igreja Paroauial de Nossa Senhora do Rosário que é grande ficou pequena para acolher tantos fiéis de todos os cantos da ilha de Santo Antão, familiares e amigos das restantes ilhas e da Diáspora e ainda amigos vindos de Portugal.

“Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas; estamos exultantes de alegria”, foi o lema escolhido para estas duas ordenações: presbiteral e diaconal.

A missa foi transmitida atravez das antenas da Rádio Maria, do site da Diocese e do facebook da Paróquia.

Na Diocese de Mindelo, de 2004 a 2024, 15 jovens foram ordenados presbíteros. Também 10 homens casados receberam o ministério do diaconado permanente.

A Diocese tem seminaristas em Sevilha-Espanha, Recife- Brasil e Portugal.

Ordenações na Diocese de Mindelo

Nelson Amarildo da Silva Varela é originário da ilha de Santiago. Em 2014 com a idade de 25 anos começou o despertar vocacional que foi vivido na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos na Ilha de São Vicente e em 2015 mudou para o Seminário Diocesano Cristo Bom Pastor da Diocese de Mindelo. Em outubro de 2016 foi enviado para o Seminário Patriarcal São José de Caparide. No ano letivo 2016/17 iniciou o primeiro ano no Seminário Maior de Cristo Rei dos Olivais, onde também deu início ao Mestrado Integrado em Teologia na Universidade Católica de Lisboa. Em 2023 fez o seu estágio nas Paróquias de Nossa Senhora do Rosário e Santo Crucifixo na Ribeira Grande, ilha de Santo Antão.

Eder Patrik Santos Silva nasceu na Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, Ilha de Santo Antão.

Teve o acompanhamento vocacional na paróquia de origem e de (2013/2014), na Paróquia de Nossa Senhora da Luz, na ilha de São Vicente.

Em outubro de 2014 foi enviado para o Seminário Patriarcal de São José de Caparide. No ano letivo 2017/18 se ingressou no Seminário Maior de Cristo-Rei dos Olivais onde deu continuidade aos estudos teológicos na Universidade Católica Portuguesa – Lisboa. Em 2021 foi enviado ao Seminário Maior Nossa Senhora da Graça na Arquidiocese de Olinda e Recife no Brasil onde deu continuidade aos estudos teológicos.