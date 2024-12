Daniel Chapo e FRELIMO, vencedores das eleições em Moçambique

O coletivo dos juízes do Conselho Constitucional (CC) moçambicano, validou, esta segunda-feira, 23 de dezembro de 2024, os dados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) no dia 24 de outubro.

Rogério Maduca - Beira, Moçambique

Os dados publicados, indicam que Daniel Chapo, da FRELIMO, partido no poder em Moçambique, venceu o escrutínio com 65,17% dos votos; na segunda posição está o candidato suportado pelo PODEMOS (Partido Otimista de Moçambique), Venâncio Mondlane; seguem-se Ossufo Momade, da RENAMO, e Lutero Simango, do MDM, respectivamente.

Anteriormente, dados anunciados pelo CNE davam vitória ao Chapo com 70% dos votos, contrariando os 65 ontem validados pelo Concelho Constitucional. Sobre estas e outras irregularidades constatadas, Lúcia Ribeiro, presidente do Concelho Constitucional reconhece, mas considera que estas não influenciaram nos resultados.

Membros do Conselho Constitucional de Moçambique - a Presidente, Lúcia Ribeiro

Reagindo aos resultados, os demais candidatos, desconhecem os dados anunciados. Enquanto isso, várias cidades moçambicanas vivem um caos devido a manifestações em contestação aos resultados eleitorais.

