Chegaram há um ano como fidei donum. A adaptação foi rápida

A pedido do Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes, a Diocese de Benguela, em Angola, enviou, há um ano, dois sacerdotes para ajudar na pastoral. Hoje dizem que a adaptação foi rápida e sentem-se satisfeitos.

Trata-se dos Padres Filipe Kaminguelengue e Ezequiel Kapupa que chegaram à ilha de São Vicente no dia 30 de dezembro para engrossar a lista reduzida de presbíteros e chegaram “em espírito de colaboração e partilha fraterna entre as Igrejas irmãs”, disse o prelado de Mindelo, na altura, em entrevista à Rádio Nova de Maria.

Estes dois missionários angolanos vieram em regime de fidei donum e na altura foram acolhidos em clima de festa, no Aeroporto “Cesária Évora”, pelo Bispo, Dom Ildo Fortes, acompanhado por alguns colaboradores.

O padre Ezequiel Kapupa, de 29 anos de idade, e cinco meses de padre, foi apresentado à comunidade de Nossa Senhora do Rosário, zona norte da ilha de Santo Antão, durante a grande solenidade do Padroeiro da ilha, a 17 de janeiro, enquanto que o presbítero Filipe Kaminguelengue de 37 anos de idade e no anos de sacerdócio, foi acolhido na Paróquia de Santo António, na ilha de São Vicente, como Vigário paroquial. Hoje é pároco.

O dois se adptaram rapidamente confirma o padre Filipe Kaminguelengue.

Na Diocese de Mindelo vivem e trabalham 15 religiosos entre Capuchinhos e Salesianos, 13 diocesanos e 4 padres em regime de “Fidei Donum”: um Orionita, um Missionário do Preciosíssimo Sangue e dois Diocesanos.