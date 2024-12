Cabo Verde - Inaugurado Centro de Atendimento Psico-espiritual

A Escola Universitária Católica de Cabo Verde (EU Católica) inaugurou na manhã de 7 de dezembro de 2024, na ilha de Santiago, o Centro de Atendimento Psico-Espiritual São João Paulo II.

Localizado na Rua Vila dos Espargos, no bairro de Palmarejo, cidade da Praia, este novo centro surge como uma resposta aos desafios de saúde mental que um grande número de cabo-verdianos enfrenta nos dias de hoje.

Integrando as áreas psicológicas, médicas e espirituais, o Centro tem como missão promover o bem-estar integral das pessoas. Esta Instituição oferece apoio psicológico, orientação espiritual e capacitação para o autoconhecimento.

Num momento em que o stress, a ansiedade e outras dificuldades emocionais se tornam cada vez mais comuns, o centro se posiciona como um espaço acolhedor e especializado para ajudar os indivíduos a enfrentarem os desafios do quotidiano com uma abordagem integrada e personalizada.

Na inauguração oficial se deu a conhecer as instalações e os serviços que irão fazer diferença na vida de quem procura equilíbrio e saúde mental, esta antecedida de conferências abordando temas como: “O papel da família na promoção da saúde mental - desafios e estratégias”, “Relações interpessoais nas Redes Sociais – Como construir relações saudáveis e de apoio na era digital”, “Promoção do Bem-estar em contexto educacional”. Os temas foram orientados por Lígia Fonseca, João Ramos e Josiane Almeida respectivamente. As conferências tiveram lugar no dia cinco de dezembro no Auditório da EU Católica, na cidade da Praia, ilha de Santiago.

O evento contou com entidades públicas, privadas, amigos e benfeitores.

Também foi assinada uma parceria entre a EU Católica e a Associação das Missionárias das Comunidades Eclesiais, proprietária do edifício onde o Centro funcionará com o objetivo de oficializar a concessão do espaço.

O Cardeal Dom Arlindo Fortado e o Director da EU Católica na inauguração do Centro