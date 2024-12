Dom Ildo Fortes, Bispo de Mindelo, em visita pastoral a uma das paróquias da ilha de Santo Antão

Cabo Verde - Bispo de Mindelo: visita pastoral a Santo Antão

Bispo de Mindelo termina visita pastoral à Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na ilha caboverdiana de Santo Antão. Dom Ildo Fortes iniciou no dia 3 de Dezembro a sua primeira visita pastoral à Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, uma das sete paróquias da ilha montanhosa de Santo Antão, para, in loco, se inteirar de forma global da realidade espiritual e estrutural dessa paróquia, considerada de muito dispersa e com localidades encravadas, de difícil acesso.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde Uma visita com tempo, onde entidades e instituições públicas e privadas, escolas primárias e secundárias, jardins de infância, associações desportivas, capelas e capelanias receberam o prelado de Mindelo. Oiça Encontros com os fiéis e celebrações fizeram parte desta visita caracterizada por muitos momentos descontraídos. Dom Ildo Fortes no meio das gentes de Santo Antão Entre montanhas e vales o Bispo disse estar agradavelmente surpreendido com o espírito de comunhão e generosidade das pessoas nas diversas localidades por onde passou. Oiça No sábado 14, o prelado de Mindelo visitou ainda uma capela em construção na localidade de Lombo Branco. Já na recta final, o Bispo teve ainda tempo para se encontrar com a juventude. Na Eucaristia deste Domingo 15, envolvendo toda a comunidade paroquial marcou o fim da histórica visita de duas semanas, durante a qual Dom Ildo ordenou no dia 8 de Dezembro dois jovens, um presbítero e um diácono transitório. Nesta visita que decorreu sob o lema "Esperança no caminho", Dom Ildo Fortes esteve acompanhado pelo pároco local, pelo recém-ordenado diácono transitório, por dois diáconos permanentes e alguns leigos. A visita pastoral incluiu a atenção a doentes Dom Ildo recebe flores duma habitante da ilha e dá-lhe uma abenção.