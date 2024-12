Beira - Padre Timothée : 20 anos de sacerdócio

Padre Timothée Bationo celebrou no domingo, 8 de dezembro, 20 anos de sacerdócio. De nacionalidade burquinabê, ele é membro da Sociedade dos Missionário da África. Atualmente é Vigário Episcopal para a Vida Consagrada, na Arquidiocese da Beira e responsável pelo Centro de Formação de Nazaré.

Rogério Maduca - Beira

A missa por ocasião dos 20 anos da sua ordenação sacerdotal, decorreu no domingo, 8 de dezembro no Centro de Nazaré, onde concelebraram vários sacerdotes, com a participação de religiosos e religiosas, fiéis provenientes de diferentes paróquias e amigos.

Frei Boaventura

Nesta celebração, a homilia foi proferida pelo Frei Boaventura dos Pobres de Jesus Cristo. De acordo com o pregador, celebrar o aniversário de sacerdócio é um gosto muito forte, pois subir ao altar de Deus como consagrado é uma alegria, uma renovação de forças diariamente.

A semelhança de um casal, que tem o seu ápice a lua de mel, o ápice do sacerdote é subir e beijar o altar, isso deve lembrar ao sacerdote que, o maior lugar que este deve ocupar é o altar, acrescentou o Frei Boaventura.

A celerbação do jubileu sacerdotal do P. Thimothée

No final da missa, o sacerdote jubilado falou do significado da celebração dos 20 anos de sacerdócio e acrescentou que, a festa não é uma meta olhando para o seu percurso, pois a vida cristã é uma caminha ao encontro de Cristo, e levar mais almas à Deus é a meta.

Como parte das celebrações do 20º aniversário de sacerdócio, o Padre Timothée Bationo, lançou na passada quinta-feira, o seu livro intitulado “O caminho da liderança e do triunfo na vida”, obra inspirada nos pensamentos do escritor americano Robin Sharma e na história de vida do próprio autor, mostram os caminhos que levam o ser humano a tornar-se um bom líder.

Oiça