Beira - Ordenação de dois presbíteros no Domingo da Alegria

Os Padres Carlos Jacinto e Fernando Adelino, são os novos membros do Clero Diocesano da Beira, ordenados no domingo, o III do Advento, também conhecido por domingo gaudete. A celebração teve lugar na Paróquia Nossa Senhora da Paz em Inhamizua, cidade da Beira e foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zuanna, concelebraram, o Bispo Auxiliar, Dom António Constantino e vários sacerdotes, na presença de religiosos e religiosas, fiéis de várias paróquias, familiares dos ordenados.

Rogério Maduca - Beira O presidente da celebração explicou durante a homilia que, Deus dá a sua Igreja sacerdotes, porque quer que haja pessoas que possam transmitir a sua graça e o seu perdão a todos sem distinção. Para o efeito, Dom Cláudio falou sobre as responsabilidades dos padres, destacando o anúncio da palavra de Deus, administração da sua graça. No final da missa, o clero Diocesano da Beira desejou boas-vindas aos novos membros, manifestando sua alegria pela entrega dos irmãos ao serviço de Deus e da sua Igreja. Ordenaçações Por sua vez, os neo-sacerdotes reconheceram que o seu percurso formativo, só foi possível graças a bondade divina. E prosseguiram agradecendo a todos pelo acompanhamento. Com esta ordenação, sobe para 57 o número de Padres Diocesanos da Beira