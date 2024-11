Universidade Católica de Angola lança Cursos de Teologia em Peregrinação

A Universidade Católica de Angola lança, para o presente Ano Académico, Cursos de Teologia em Peregrinação, para mitigar práticas contrárias à fé cristã nos Santuários.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

Foi pensando na grande devoção dos angolanos e olhando para algumas práticas de determinados peregrinos nada abonatórias durante as peregrinações em distintos Santuários do País, e não só, que a Universidade Católica de Angola, através da sua Faculdade de Teologia, lançou para o presente ano académico dois cursos de curta duração com início previsto para o dia 18 de novembro.

Trata-se de cursos de grande interesse para o mundo cristãos e científico, nomeadamente o de Teologia em Peregrinação e Devoções nos Santuários Católicos e Liturgia.

Universidade Católica de Angola

É notório o crescimento de peregrinações e a multiplicação de Santuários no território eclesial que compreende a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), entre os vários santuários destaca-se o de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, que todos os anos acolhe romaria que movimenta milhares de peregrinos.

A Irmã Mambu Teresa Mwanza, membro do Conselho Científico da Faculdade de Teologia da Universidade Católica de Angola, em entrevista à correspondência da Rádio Vaticano em Angola, falou da importância do curso.

