Padre José F. Afonso em visita à Universidade de Florença-Itália

Padre José Eduardo Furtado Afonso, Diretora do Departamento de FORLILPSI Vanna Boffo e Professora Clara Maria Silva

O padre José Eduardo Furtado Afonso, Diretor da Escola Universitária Católica de Cabo Verde esteve nos últimos dias na Itália, cumprindo um programa de visita e trabalho de pesquisa na prestigiada Universidade de Florença, instituição pública de ensino superior, uma das mais antigas universidades italianas.

Nita Santos, Rádio Nova de Maria (Cabo Verde)

O padre José Eduardo Furtado Afonso, Diretor da Escola Universitária Católica de Cabo Verde esteve nos últimos dias na Itália, cumprindo um programa de visita e trabalho de pesquisa na prestigiada Universidade de Florença, instituição pública de ensino superior, uma das mais antigas universidades italianas.

O convite ao Diretor da EU Católica foi formulado pela Professora Vanna Boffo, no âmbito do protocolo assinado com a Instituição Caboverdiana.

Padre José Eduardo Furtado Afonso e Professora Clara Maria Silva

O Diretor da EU Católica, José Eduardo Furtado Afonso, foi recebido pela Diretora do Departamento de FORLILPSI, Vanna Boffo, e pela Professora Catedrática Clara Maria Silva, de origem caboverdiana, coordenadora científica do Curso de Licenciatura em Ciências da Educação, da Infância e da Família (CEIF), ministrada pela EU Católica, cujos inscritos para o ano letivo 2024/25 ultrapassaram os dois dígitos.

A visita à Universidade de Florença nas palavras do Diretor serviu para reforçar os laços de cooperação já existentes, afinar estratégias com vista a uma colaboração mais profícua e estreita entre as duas universidades, troca de experiências e aprendizado.

Padre José Eduardo Furtado Afonso e Professora Clara Maria Silva

Naquela Universidade, o Diretor da EU Católica teve tempo para ministrar uma aula magna para mais de 500 estudantes de Licenciatura em Formação e Educação, além de encontro com os responsáveis para novos campos de cooperação, como no programa Erasmus, na revista da EU Católica e nos projetos específicos para o Curso de Licenciatura em CEIF.