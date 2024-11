Lançamento do livro "O Deus que não Possuímos"

Novo livro do Padre José E. Afonso “O Deus que não Possuímos”

O Núcleo da Diáspora Cabo-Verdiana em França para as celebrações dos 500 anos da Diocese de Santiago (C500) recebe nos próximos dias 9 e 10 de novembro, sábado e domingo, o lançamento do livro "O Deus que não Possuímos" do punho do Padre e Diretor da Escola Universitária Católica de Cabo Verde.

Nita santos – Rádio Nova de Maria (Cabo Verde) No dia 9 de novembro, sábado, a apresentação terá lugar na Igreja de Santo Agostinho (Église Saint Augustin), 75008, em Paris, a partir das 15h00. Já no domingo, 10, o lançamento da obra acontece na Capela St. Paul de la Plaine, 29 rue de Lany 93210, St. Dennis, a partir das 14h15. O lançamento do livro em parceria com a Embaixada de Cabo Verde em França acontece no quadro da abertura e apresentação das actividades para o Ano Pastoral 2024/25, com foco na preparação e realização do Jubileu da Diáspora Cabo-verdiana Europa 2025 para C500. Espera-se nestas celebrações, a participação de todos os cabo-verdianos e seus descendentes, residentes em França, e residentes também nos restantes paises vizinhos. O livro "O Deus que não Possuímos", estreou em outubro de 2022, com apresentação nas ilhas de Santiago e São Vicente, estando agora também disponível na diáspora. Trata-se do segundo livro é, segundo o seu autor, "resultado da investigação retórico-literária e exegético-teológica de 1ª carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e capítulo 2, versículo 5, onde o apóstolo Paulo desmascara todas as tentativas de aprisionar ou conceptualizar Deus a partir de esquemas retóricos fixos, autorreferenciais e pseudointelectuais que podem levar ao ensimesmamento e divisões, encerrados nas malhas de um subjetivismo exacerbado e/ou narcisismo doentio de tipo esquizofrénico-eclesial". Padre José Eduardo Afonso, do clero diocesano é Coordenador Nacional da tradução do Novo Testamento em língua cabo-verdiana, a ser lançada em 2033, por ocasião dos 500 anos da Diocese de Santiago e 30 anos da Diocese de Mindelo e também Diretor da Escola Universitária Católica de Cabo Verde. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui