Nomeação do Bispo Auxiliar da Arquieparquia de Addis Abeba

O Santo Padre nomeou o Padre Tesfaye Tadesse Gebresilasie, M.C.C.J., até agora Superior Geral dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus, Bispo Auxiliar da Arquieparquia de Addis Abeba (Etiópia), atribuindo-lhe a sede titular de Cleopatride.

Vatican News

Curriculum Vitae

S. E. Tesfaye Tadesse Gebresilasie nasceu em Harar a 22 de setembro de 1969. Entrou no postulantado dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus em 1986 e emitiu os votos perpétuos na mesma Congregação a 1 de novembro de 1994. Foi ordenado sacerdote a 26 de agosto de 1995 em Addis Abeba.

Obteve uma licenciatura em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e um diploma em Estudos Islâmicos no Pontifício Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos de Roma. Prosseguiu os estudos islâmicos no Dar Comboni de Estudos Árabes do Cairo e frequentou um curso de formação na Pontifícia Universidade Salesiana de Roma.

Desempenhou os seguintes cargos: Vice-Pastor e Diretor da Escola Comboniana de Haro Wato (2001); Conselheiro Provincial dos Combonianos na Etiópia (2002-2004); Provincial dos Combonianos na Etiópia e Presidente da Conferência dos Superiores Maiores da Etiópia (2005); Coordenador da Confederação das Conferências dos Superiores e Superioras Maiores de África e Madagáscar (2013); Superior Geral dos Missionários Combonianos (2015 e 2022).