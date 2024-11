Padre Thomas Oyode (Nigerian Catholics)

Nigéria: libertado o diretor do seminário que se tinha oferecido em vez dos seus alunos

O padre Thomas Oyode, reitor da Immaculate Conception Minor Seminary School”, em Agenegabode, na região de Etsako East do Estado de Edo, no sul da Nigéria, sequestrado no domingo, 27 de outubro, está em liberdade.

Mvuato Sebastião Miezi (com Agência Fides) O Padre Thomas Oyode foi libertado após 11 dias de cativeiro. O Padre Thomas encontra-se atualmente no hospital sob observação medica. É de recordar, que o Padre Thomas se tinha oferecido para tomar o lugar de dois seminaristas capturados por bandidos que tinham atacado o seminário. Por uma feliz coincidência, o Padre Thomas Oyode celebra hoje, 7 de novembro, nove anos de sacerdócio. Entretanto, há notícias do rapto de um outro sacerdote, o P. Christian Uchegbu, da diocese de Orlu, que foi raptado ontem, 6 de novembro, quando regressava de Port Harcourt, na região do Delta do Níger.