Nigéria. Bispos: “Explosão de crimes está ligada à difusão da droga entre os jovens”

“A explosão de crimes na Nigéria está ligada à difusão da droga entre os jovens”, afirma o Presidente da Conferência Episcopal do país Dom Lucius Iwejuru Ugorji, Arcebispo Metropolita de Owerri.

“Os nossos jovens consomem drogas duras em excesso e fazem todo o tipo de coisas inimagináveis. Armam-se, roubam e raptam os seus concidadãos. Como podemos explicar que hoje em dia se matem pessoas sem sentido, como se a vida humana não fosse preciosa e inalienável?” É assim que Dom Lucius, atribui à disseminação da droga pelo menos uma parte da responsabilidade pelos atos criminosos que põem seriamente em perigo a coexistência pacífica na Nigéria.

“Parece que estamos a sofrer mais do que durante a guerra de 30 meses entre a Nigéria e o Biafra, causada pela pura ganância dos nossos dirigentes”, diz o Arcebispo referindo-se à guerra (entre 1967 e 1970) pela secessão da região sul do país.

“Como é que pudemos degenerar a este nível sórdido e vergonhoso na Nigéria? Se estas coisas horríveis não tivessem sido causadas pelo consumo de drogas duras, a que teríamos atribuído estas ações?”, pergunta o Bispo Ugorji, que salienta que ”os autores destes crimes vêm das nossas comunidades. Não vêm do nada. Não são realmente pistoleiros desconhecidos, como são frequentemente rotulados”.

De acordo com o relatório do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC, sigla em inglês) de 2018. “Consumo de drogas na Nigéria”, que foi o primeiro inquérito nacional em grande escala sobre o consumo de drogas na Nigéria, uma em cada sete pessoas (com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos) consumiu drogas no ano passado. Além disso, uma em cada cinco pessoas que consumiram drogas no último ano sofre de perturbações relacionadas com a droga. Ainda de acordo com o UNODC, a toxicodependência está na origem de muitas infrações penais, como roubos, assaltos, prostituição e furtos em lojas. Há também crimes diretamente relacionados com o tráfico de droga. Os bandos e redes criminosas envolvidos no tráfico de droga recorrem ao suborno, à intimidação e ao assassínio para proteger os seus negócios. A violência associada ao tráfico de droga aumenta ainda mais a taxa de criminalidade, contribuindo para perpetuar a ausência de lei e a insegurança.

A disseminação da droga entre os jovens é também encorajada por vídeos de rappers locais que exaltam o seu consumo.

Apesar das medidas tomadas pelas autoridades nigerianas para combater o fenómeno, em 2021, de acordo com a Agência Nacional Nigeriana para a Aplicação da Lei da Droga, pelo menos 14 milhões de nigerianos serão consumidores habituais de drogas. Entre as substâncias mais populares, especialmente entre os jovens, contam-se a canábis, a cocaína, a heroína, o diazepam, o tramadol, as anfetaminas e a codeína.

Na Nigéria, está em apreciação um projeto de lei que visa condenar à pena de morte os traficantes de droga, o que está a suscitar fortes reações por parte de advogados e defensores dos direitos humanos, que o consideram desnecessário (a lei atual prevê até prisão perpétua para os casos mais graves de tráfico de droga) e desumano.

