Moçambique. Rádio Pax – Emissora Católica da Beira celebrou 70 anos de sua fundação

Fundada em 1954 pelo primeiro Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares de Resende, a Rádio Pax – Emissora Católica da Beira, encerrou no sábado, 26 de outubro, o seu Ano Jubilar (2023 - 2024), no âmbito das celebrações dos 70 anos de existência.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

A cerimónia foi marcada por uma Missa presidida na Sé Catedral da Beira, pelo Bispo Auxiliar, Dom António Constantino, onde participaram colaboradores, ouvintes e convidados. Em sua homilia, o presidente da celebração recordou que o trabalho da Rádio Pax e seus colaboradores é um dom de serviço à Igreja e à comunidade, promovendo a maturidade espiritual dos ouvintes.

Momentos de confraternização e condecorações de colaboradores e parceiros marcaram as celebrações do Ano Jubilar

O Prelado recordou que, dentre os objectivos que levaram à fundação da emissora Católica da Beira, destaque para a evangelização e a promoção da verdade, por isso que os jornalistas desta rádio não devem temer.

Na ocasião, o director da Rádio Pax, Padre Suade José Suade, disse que celebrar os 70 anos é trazer à memória o primeiro Bispo da Beira, ocasião que também marca a presença da estação emissora no mundo da comunicação.

As celebrações do encerramento do Ano Jubilar da Rádio Pax foram ainda marcadas por momentos de confraternização e condecorações de colaboradores e parceiros, acto testemunhado por representantes do governo local e outras individualidades.

