Moçambique. protestos pós-eleitorais "motivados por anos de frustração", diz D. Rodrigues.

O bispo responsável pelo Departamento de Ação Social da Conferência Episcopal da África Austral (SACBC) afirma que os protestos pós-eleitorais em Moçambique são motivados por anos de frustração.

Por Sheila Pires – Joanesburgo, África do Sul

Num relatório partilhado com o Vatican News após uma visita de solidariedade de dois dias a Moçambique, D. João Rodrigues, bispo da diocese de Tzaneen, na África do Sul, afirma que "os protestos não são simplesmente uma reação à recente manipulação dos resultados eleitorais, mas motivados por anos de frustração pela negligência do Governo em desenvolver e servir muitas necessidades das comunidades e pela marginalização, especialmente dos jovens de muitas comunidades em diferentes regiões de Moçambique, que continuam pobres, sem emprego e sem um futuro digno".

Bispos D. João Rodrigues e D. Sithembele Anton Sipuka, da SACBC

Entre terça-feira, 12 e quarta-feira, 13 de novembro, a delegação da SACBC reuniu-se com os Bispos Católicos de Moçambique e com representantes do Conselho Cristão de Moçambique (CCM), que partilharam a urgência de aumentar o envolvimento das Igrejas na defesa de um diálogo pacífico no meio da escalada de tensões.

Delegação Sul-africana da SACBC e representantes do Concelho Cristão de Moçambique

Durante a visita de dois dias, a delegação do SACBC-SACC, liderada pelo Bispo Sithembele Anton Sipuka, da Diocese de Mthatha, pelo Arcebispo Buti Joseph Tlhagale OMI, da Arquidiocese Metropolitana de Joanesburgo, e pelo Bispo João Rodrigues, encontrou-se também com o Vice-Ministro da Justiça e com representantes da Embaixada da África do Sul em Moçambique.

Oiça aqui a reportagem e partilhe