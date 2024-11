Inaugurada a Capela “Homem Novo” da Fazenda da Esperança

A Fazenda da Esperança inaugurou sexta feira, dia 15 de novembro, a sua nova Capela denominada “Homem Novo”, uma obra fruto da doação de benfeitores, voluntários e amigos da Esperança que representa um marco na missão da Instituição e agora consolidada com um espaço de oração e comunhão para a comunidade terapeuta.

Nita Santos - Rádio Nova de Maria (Cabo Verde)

O acto foi presidido pelo Bispo da Diocese de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Furtado que incluiu uma celebração eucarística pelos 25º aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Ronaldo de Lima, responsável pelo Centro de Acolhimento e Recuperação de Toxicodependentes “Fazenda da Esperança” que igualmente celebra sete anos da sua missão em Cabo Verde.

inauguração da capela

O momento contou com a presença de muitos diversos padres das paróquias da ilha de Santiago, grupos e famílias “Esperança Viva”, fiéis católicos, benfeitores e amigos da Instituição, além de várias autoridades civis e religiosas.

Fundada no Brasil em 1983, a Comunidade Terapêutica iniciou as suas actividades em Cabo Verde a 28 de Janeiro de 2018, a pedido do bispo de Santiago e cardeal Dom Arlindo Furtado. Desde a sua fundação, aquela instituição tem desempenhado um papel transformador na sociedade cabo-verdiana, oferecendo apoio e esperança a jovens em processo de recuperação da dependência de drogas, contribuindo assim para a reintegração social dos mesmos, reafirmando o seu compromisso com a fé e a dignidade humana.

inauguração da capela

A “Fazenda da Esperança” em Cabo Verde oferece o serviço de recuperação de dependência química com a finalidade de resgatar a dignidade e valores dos usuários de substâncias psicoativas, a manutenção da sobriedade, bem como o retorno e inclusão ao meio social dos mesmos.