Guiné-Bissau: católicos se unem em oração e jejum pela paz e estabilidade no país

Em um gesto de fé e comprometimento com a paz e estabilidade da Guiné-Bissau, fiéis católicos em todo o país participaram esta segunda-feira, 4 de novembro, de um dia especial de oração e jejum. Convocado pela Igreja Católica, o evento teve como lema “A verdade vos libertará” e foi marcado por missas nas catedrais de Bissau e Bafatá, além de celebrações em todas as paróquias e comunidades das duas dioceses.

Casimiro Jorge Cajucam - Rádio Sol Mansi, Bissau

A missa na Catedral de Bissau foi presidida pelo Vigário Geral da Diocese, padre Davide Sciocco, que, em sua homilia, ressaltou a verdade como instrumento essencial para a libertação da Guiné-Bissau dos desafios que seu povo enfrenta nas esferas social, política e económica.

“Vamos parar, a situação é difícil, temos que rezar, jejuar e lembrar o lema do nosso primeiro bispo Dom Septímio no seu centenário, ´A Verdade Vós Libertará` que é o lema deste dia de oração e jejum pela Guiné-Bissau. A verdade tem o poder de libertar a Guiné-Bissau, especialmente no momento delicado quanto atual”, sublinhou o Vigário Geral.

Na Catedral de Bafatá, o padre Lucio Brentegani, Administrador Diocesano, descreveu a difícil situação socioeconômica do país e dirigiu-se diretamente aos políticos, governantes e demais detentores de cargos de relevo, exortando-os a abrirem os olhos diante dos problemas enfrentados pelo povo.

“Lançamos um apelo aos governantes, aos políticos, aos militares, aos magistrados e aos polícias: não fechem os olhos e os ouvidos ao pedido de ajuda que vem de tantas famílias que não têm o suficiente para comer”, concluiu.

Em sinal de adesão ao convite da Igreja, todas as escolas católicas suspenderam suas atividades, incentivando alunos e professores a participarem dessa jornada de reflexão e oração. A Igreja Católica reafirma, assim, sua missão de promover a paz, a justiça e a verdade como bases para uma Guiné-Bissau mais harmoniosa e estável.

