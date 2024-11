Gana: Jubileu de Prata na Diocese de Yendi

O Bispo da Diocese de Yendi, no Gana, Matthew Yitiereh, afirmou que o Jubileu de Prata da Diocese é uma celebração para todos na comunidade, não apenas para os católicos.

Gabriel Asempa Antwi - Accra

Com um enfoque na unidade e na gratidão coletiva, o Bispo Yitiereh expressou a esperança de que as celebrações do jubileu desta semana na Diocese de Yendi fomente laços mais fortes entre os membros da comunidade e as diversas denominações.

Celebrar a comunidade e a coexistência

Ao falar da comemoração dos 25 anos da ereção da Diocese de Yendi, cujo tema é “Celebrando 25 anos de evangelização rural; desafios, perspetivas e caminho a seguir como Igreja Sinodal”, o prelado sublinhou que os católicos da Diocese coexistem com pessoas pertencentes a outras confissões religiosas e devem celebrar com todos, porque o chamamento de Cristo é para servir a todos.

“Estamos felizes por termos a oportunidade de nos reunirmos... chamemos todos e todas”. O Bispo sublinhou o carácter inclusivo do jubileu, afirmando: “Na nossa Diocese, não somos apenas cristãos. Temos muçulmanos, mas também temos outros vizinhos e os fiéis da Religião Tradicional, e todos são convidados. Ninguém fica de fora, porque a nossa vocação é servir a todos”, disse Dom Yitiereh.

A semente que os missionários plantaram

O Bispo Yitiereh disse ainda esperar que as pessoas respondam a este apelo “para que possamos celebrar juntos a alegria da presença de Deus no meio de nós nestes 25 anos”. O Bispo referiu ainda que o evento histórico atraiu participantes de todo o lado, incluindo antigos missionários que serviram na Diocese e que já regressaram aos seus países de origem.

Entretanto, “dá-lhes alegria o facto de que a semente que lançaram há muitos anos floresceu”, sublinhou Dom Yitiereh, exprimindo a sua gratidão pelo apoio recebido.