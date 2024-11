Dom Arlindo Furtado conclui missão de presidente da Conferência

Bispo de Santiago de Cabo Verde e Cardeal termina mandato como presidente da Conferência Episcopal do Senegal, Mauritânia, Guiné Bissau e Cabo Verde. Dom Arlindo Furtado deixou a cadeira de presidente da Conferência Episcopal durante a última reunião Inter-territorial que aconteceu em Ziguichor, no Senegal de 18 a 24 de novembro de 2024.

De regresso ao país, o prelado de Santiago feliz pelo dever cumprido, dá graças a Deus e fala da importância do encontro.

A Sessão contou com a visita do Núncio Apostólico que partilhou com os Bispos alguns assuntos relacionados com a vida da Igreja Universal e particularmente nos países da Conferência.

Assembleia plenária da Conferência Episcopal Inter-territorial

Muitos assuntos estiveram na mesa de trabalhos e desafios dos mais variados como nos dá conta Dom Arlindo.

Foi ambém elaborada a habitual Mensagem Conjunta para a Quaresma 2024/2025.

O momento maior de comunhão foi a sagração episcopal no sábado dia 23 do padre Jean Baptiste Valter Manga, nomeado pelo Papa Francisco para a Diocese de Ziguichor, vacante em virtude do seu anterior Bispo, Mgr. Ernest Sambu ter atingido o limite de idade, mas assegurada pelo Bispo de Thiés como Administrador Apostólico.

A Assembleia Geral de todos os Bispos Membros da Conferência Episcopal Regional da África Ocidental (RECOWA-CERAO) ficou marcada para maio de 2025, no Senegal.