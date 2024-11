Conferência Episcopal Inter-territorial no Senegal de 18 a 24 de novembro

Os Bispos de Santiago e do Mindelo Dom Arlindo Furtado e Dom Ildo Fortes respectivamente se encontram no Senegal onde participam desde segunda feira 18 de novembro em Ziguinchor, no habitual encontro da Conferencial Episcopal Inter-territorial dos Bispos de Mauritania, Senegal, Guiné Bissau e Cabo Verde.

Rádio Nova de Maria – Cabo Verde

Diversos dossiers fazem parte da agenda de trabalho e têm a ver com momentos importantes da vida cristã e da Igreja. A sagração de um bispo no dia 23 é também um dos propósitos desse encontro. Trata-se do Abade Jean Baptiste Valter Manga.

A confirmação é do Prelado de Mindelo, Dom Ildo Fortes.

Dom Ildo foi eleito para representar a Conferência Episcopal no Sínodo que terminou no dia 26 de outubro em Roma, nesta reunião de Ziguinchor ele irá partilhar com os irmãos Bispos, as resoluções do Sínodo.

O evento termina no dia 24 de Novembro.

A Conferência Episcopal é uma oportunidade significativa para os líderes religiosos cabo-verdianos contribuírem ativamente para as discussões que moldam o caminho da Igreja Católica na região. A presença dos Bispos de Cabo Verde na Sessão Ordinária destaca o comprometimento da Igreja local com os assuntos relevantes e as diretrizes estabelecidas pela Conferência Episcopal.