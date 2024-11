CEAST homenageia Dom Zacarias Kamwenho pelos 50 anos de bispado

Construtor da paz e defensor das causas humanas, reconhecimento do Presidente da CEAST a Dom Zacarias Kamwenho que vive o jubileu de ouro de ordenação episcopal.

Anastácio Sasembele - Luanda

Construtor da paz e da reconciliação, defensor das causas humanas, e um combatente pela Paz e pela democracia é assim esta a ser descrito, Dom Zacarias Kamwenho, arcebispo emérito do Lubango que celebrou sábado 23, 50 anos de Bispo.

Com uma vida totalmente dedicada a igreja, ao serviço da paz e da justiça, Dom Kamwenho, com 90 de idade, é actualmente, o bispo mais velho da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST).

Dom Zacarias celebra o jubileu de ouro de ordenação episcopal

Ao celebrar o jubileu dos 50 anos de bispo, Dom Kamwenho diz que o sentimento é de gratidão e gostaria de ser lembrado como Padre Zacarias.

Ordenado bispo em 1974 num período conturbado da saída massiva de colonos portugueses e início da guerra civil, D. Zacarias mostrou – se sempre sensível aos efeitos nefastos da guerra e nunca teve medo de se pronunciar sobre a situação dramática em que viviam os seus compatriotas com o recrudescer da guerra civil (1975 – 2002).

Em 1999 liderou a criação do Movimento Pro Pace que daria a machadada final nos propósitos bélicos dos senhores da guerra em Angola. Os dez mandamentos deste Movimento falam por si. São dez conclusões em forma de propostas: Democracia, tolerância, ecumenismo, não-Violência, Media ao serviço da paz, defesa dos Direitos Humanos, proibição das Minas, Cessar-Fogo e Livre-trânsito, Diálogo e Reconciliação.

Estas e outras acções valeram – lhe o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, atribuído também a Nurit Peled-Elhanan (Israel) e a Izzat Ghazzawi (Palestina), no Parlamento Europeu, a 12 de Dezembro de 2001, em Estrasburgo.

Foi o primeiro religioso e o segundo laureado de expressão portuguesa, depois de Xanana Gusmão, e o segundo africano, depois de Nelson Mandela, a receber o Prémio Sakharov.

Os media angolanos registam palavras de Dom Zacarias no dia do seu Jubileu de Ouro

Hoje, volvidos 22 anos de paz, Angola e os angolanos trilham o caminho da reconciliação e os desafios do desenvolvimento rumo aos 50 anos de independência a serem celebrados no próximo ano.

Dom Zacarias Kamwenho diz que os angolanos não podem continuar com a mesma vida de a 50 anos.

Bispos da CEAST homenageiam Dom Zacarias Kamwenho

E os Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) juntaram – se à homenagem à Dom Zacarias. Para o presidente da CEAST Dom José Manuel Imbamba, o homenageado é uma referência incontornável e um património histórico vivo da igreja e de toda a nação.

Nascido no Município do Bailundo, Província do Huambo, em 1934, Dom Zacarias foi ordenado sacerdote em 1961. Foi nomeado bispo auxiliar de Luanda a 23 de novembro de 1974, altura em que recebeu a ordenação episcopal. Foi igualmente Bispo titular do Sumbe e Arcebispo do Lubango.

A comunicar a sua alegria aos media

A 6 de setembro de 2009, após ter completado 75 anos de idade, recebeu o título de Arcebispo-emérito do Lubango, sendo o seu sucessor nessa Arquidiocese, Dom Gabriel Mbilingi.

Oiça