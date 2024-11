Cabo Verde - Jornada Diocesana da Juventude de Santiago

Em Cabo Verde a Jornada Diocesana da Juventude de Santiago 2024 que decorreu nos dias 22, 23, e 24 de novembro, terminou com balanço positivo.

Mais de dois mil jovens responderam o apelo do Papa Francisco e participaram no encontro Diocesano que decorreu no campo relvado de Ponta D’Água, na cidade da Praia, ilha de Santiago. Um evento que ultrapassou as espectativas da comissão organizadora.

A confirmação é do Assistente do Secretariado Diocesano da Juventude e Diácono Permanente, Daniel Vaz.

O ponto alto foi o momento de ver e escutar uma mensagem que o Papa Francisco gravou em vídeo no móvel do Bispo de Mindelo e enviou à juventude cabo-verdiana. Segundo Daniel Vaz foi um banho de alegria.

Na mesagem, o Papa fala com emoção de um cabo-verdeano que esperamos ver um dia venerado nos altares: o Negro Manuel.

A missa de envio aconteceu no Domingo 25, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus e presidida pelo Frei Moisés Semedo.

Os jovens das ilhas de Brava e Fogo não marcaram presença no evento.

O Dia Diocesano da Juventude decorreu sob o lema: “Os que esperam no Senhor caminham sem cansar” (Is 40,31).

A Paróquia de Nossa Senhora da Luz, na ilha do Maio foi eleita para receber a próxima Jornada Diocesana da Juventude.

Refira-se que de 4 a 8 de Agosto, a Vigararia de Santiago Norte viveu momentos de graça, de reflexão e de convívio com jovens das 9 ilhas que compõe as duas Dioceses e ocorreram dentro das actividades da Semana Central Final das celebrações dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago e 30 anos da Diocese de Mindelo a acontecer em 2033.

De 8 a 12 do mesmo mês, a Vigararia de Santiago Sul e Maio, recebeu as mesmas actividades.