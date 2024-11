Equipas cabo-verdianas de Nossa Senhora participam de encontro internacional em Fátima

Cabo Verde: Equipas de Nossa Senhora presentes em Fátima

A Região de Cabo Verde das Equipas de Nossa Senhora marcou presença com destaque no Encontro Nacional em Fátima, que aconteceu no último fim de semana dias 16 e 17 de novembro de 2024, no Centro Pastoral Paulo VI.

Radio Nova de Maria - Cabo Verde Com uma delegação composta por 16 participantes, incluindo o Conselheiro Espiritual da Região, Padre João Augusto Martins, o grupo se integrou num clima de fé, comunhão e partilha, representando com entusiasmo o carisma e a espiritualidade do movimento. O encontro proporcionou momentos de reflexão, oração e convívio entre equipistas de diversas partes do país e da diáspora, fortalecendo os laços que unem as famílias e a missão de construir uma Igreja mais unida e participativa, refere a organização. Equipas de Nossa Senhora "Com o coração ardente", "Chamados a viver em comunhão", "Um caminho de esperança", foram painéis desenvolvidos ao longo do encontro de dois dias. A Eucaristia final no domingo 17, foi celebrada na Basílica da Santíssima Trindade e presidida por Dom Alexandre Palma, atual Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa Nas imagens registadas à chegada, é visível o espírito de alegria naquele centro de peregrinação e devoção mariana.