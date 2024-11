Cabo Verde: Diocese de Mindelo prepara mais duas ordenações

Nelson Varela será ordenado sacerdote e Éder Silva, estagiário será ordenado diácono transitório, no mesmo dia 8 de Dezembro, na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na ilha de Santo Antão pelas mãos do Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes.

Os dois candidatos vão estar em tempo de preparação para o grande dia do “Sim” a Deus e à Igreja de Jesus Cristo em Cabo Verde, de 25 a 29 de Novembro, no Seminário Cristo Bom Pastor na ilha de São Vicente. O retiro será orientado pelo Padre Samuel Costa, da Diocese de Santiago.

Tranquilo e sereno, para a Rádio Nova de Maria, fala o diácono Nelson Varela.

Este jovem cresceu no seio de uma família católica e em 2014 com a idade de 25 anos começou o despertar vocacional que foi vivido na comunidade dos Irmãos Capuchinhos, na ilha de São Vicente. Com alguma reflexão decidiu deixar a Ordem Franciscana e se integrar no Seminário Diocesano.

Aos jovens em geral e aos caboverdiano em particular, o Diácono Nelson Varela deixa uma mensagem.

A Eucaristia durante a qual acontece a ordenação dos dois jovens está marcada para as 10:30, na Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, na ilha de Santo Antão e será transmitida na página do facebook da Diocese de Mindelo e da Paróquia e em directo através das antenas da Rádio Maria.

Nelson Varela, natural da Paróquia de Nossa Senhora da Graça, na ilha de Santiago recebeu a ordenação diaconal em 25 de Fevereiro de 2024, no Polivalente da Escola Salesiana, na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente.