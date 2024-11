Cabo Verde - Dia Diocesano da Juventude em Santiago

Na Diocese de Santiago de Cabo Verde a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus se prepara para receber o Dia Diocesano da Juventude a ser vivido durante 3 dias (22, 23 e 24 de novembro) sob o lema: “Os que esperam no Senhor caminham sem se cansar” (Is 40,31).

O evento programado em conjunto pelo Secretariado Paroquial da Juventude (SPJ) e pelo Secretariado Diocesano da Juventude (SDJ) é aguardado com muito entusiasmo. A confirmação é do pároco Samuel Costa. O mesmo adianta que será um momento de crescimento juvenil e uma grande honra.

O Padre considera que a pastoral juvenil nas paróquias é sempre um desafio que exige constante renovação, devido à emigração.

Padre Samuel Costa admite que é necessário um trabalho intenso em prol da juventude paroquial e diocesana e reconhece o trabalho abnegado de “jovens em espírito”, grande reforço na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus.

Aquele responsável acredita que o Dia Diocesano da Juventude naquela Paróquia será um momento de união, reflexão e renovação da fé, onde os laços fraternos juvenis poderão sair fortalecidos.

O encerramento acontece no Domingo, Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo com a tradicional missa de envio.

A Paróquia do Sagrado Coração de Jesus foi criada em junho de 2014 com sede na localidade de Vila Nova, na cidade da Praia, ilha de Santiago. A celebração do 10º aniversário aconteceu no passado dia 07 de Junho com missa presidida pelo Bispo de Santiago, Cardeal Dom Arlindo Furtado, e decorreu sob o lema: "Família Paroquial, Casa e Escola de Comunhão".