Cabo Verde: Dengue continua no país

O Governo cabo-verdiano continua a apelar à população para que se proteja contra a dengue, porque a doença continua a circular.

Nita Santos -Rádio Nova de Maria (Cabo Verde)

Mesmo com a situação descendente da Dengue no país, o Governo de Cabo Verde em Conferência de Imprensa no dia 13, apelou a não baixar os braços e a uma responsabilização coletiva no combate ao mosquito transmissor, recomenda o Primeiro Ministro Caboverdiano, Ulisses Correia e Silva.

Compromissos que devem ser continuados e que devem entrar nas rotinas diarias aponta o Primeiro Ministro.

A situação de contingência foi declarada em outubro e na altura foi activado o Fundo Nacional de Emergência que mobilizou 15 mil contos para esta luta. Sobre a questão das vacinas o chefe do governo garante operacionalização.

O primeiro caso de Dengue foi notificado em Cabo Verde em 6 de novembro de 2023, na ilha de Santiago.

Conforme dados publicados em 15 de outubro de 2024, actualmente, o país contabiliza 12.420 casos notificados, entre eles 8.152 confirmados e 2 óbitos acumulados.

Dos 8.152 casos confirmados de dengue, a cidade da Praia conta com maior número de doentes (6.014), seguindo os concelhos de São Filipe e Mosteiros na ilha do Fogo, Santa Cruz, São Domingos e Ribeira Grande, na ilha de Santiago e na ilha do Maio.