Cabo Verde - Comunicação com crianças na transmissão da fé

No âmbito do plano pastoral diocesano 2024-2025, a Vigararia Santiago Sul e Maio da Diocese de Santiago, em Cabo Verde, organizou, na manhã do dia 11 de novembro, uma conferência intitulada “A Arte de Comunicar com as Crianças no Âmbito da Transmissão da Fé”.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde A formação é parte de uma iniciativa da Vigararia Santiago Sul e Maio que procura valorizar as crianças como destinatários privilegiados da ação pastoral, preparando o caminho para o jubileu de 2033. A conferência abordou a importância de transformar a evangelização num processo inter-activo, onde as crianças não são apenas receptoras de mensagens, mas protagonistas e futuras evangelizadoras. As duas apresentações desta iniciativa estiveram a cargo das conferencistas Joseane Almeida, psicóloga educacional e docente da EU Católica, e Maria Augusta Teixeira, conhecida pelo nome literário "Mana Guta", escritora e linguista, que apresentaram uma abordagem aprofundada sobre as técnicas de comunicação e os desafios de transmitir a fé de forma acolhedora e acessível às crianças. Durante a conferência, foram apresentados métodos que ajudam os agentes pastorais a comunicarem a fé de maneira eficaz e inclusiva, capacitando as crianças a participarem ativamente da missão evangelizadora. Curso de formação Conforme a organização, esta formação pastoral foi uma oportunidade única para os participantes se sintonizarem com uma nova dinâmica de comunicação e entenderem o papel fundamental das crianças no plano pastoral da Diocese de Santiago. O evento teve lugar no auditório da EU Católica, na cidade da Praia e reuniu agentes pastorais, incluindo presbíteros, diáconos, religiosos e leigos, com o objetivo de aprimorar as técnicas de evangelização voltadas ao público infantil. A formação foi encerrada pelo Padre Paulo Lopes em nome da Vigararia Santiago Sul e Maio, seguida de um momento de confraternização entre os presentes, consolidando a importância deste evento para o fortalecimento da pastoral infantil na Diocese de Santiago. Conclusão do curso de formação