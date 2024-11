Assembleia Diocesana de Bafatá traça novos rumos

A Diocese de Bafatá concluiu, na quarta-feira, 27 de novembro de 2024, a sua Assembleia Diocesana, um marco de reflexão e renovação pastoral. Realizado no salão polivalente da cúria, o evento, liderado pelo Administrador Diocesano, Pe. Lúcio Brentegani, reuniu padres, párocos, vigários, religiosos, religiosas e leigos comprometidos em traçar caminhos para um novo e promissor Ano Pastoral 2024/2025.

Casimiro Jorge Cajucam - Rádio Sol Mansi - Bissau

Durante três dias de intensos debates e partilhas, os participantes reafirmaram a urgência de criar oportunidades de estudo e trabalho, apostando em projetos de iniciativa interna como resposta às dificuldades sociais que afetam a Guiné-Bissau. “Precisamos ser protagonistas na construção de soluções para o nosso povo”, destacaram os representantes na leitura das recomendações finais.

"Diante da crise educacional no país, agravada pela falta de professores e a exclusão de novos docentes, e considerando os desafios enfrentados pela juventude, como desemprego, migração, violência e criminalidade, a Igreja Diocesana compromete-se a agir", destacou.

"Apelamos às pessoas de boa vontade para que intensifiquem os esforços na promoção da educação, motivação e criação de oportunidades de estudo e trabalho, por meio de projetos e iniciativas que visem mitigar esses problemas e construir uma sociedade mais justa."

O padre Ademir Barreiro, encarregado de apresentar as conclusões, lançou um apelo direto à Igreja Católica: assumir um papel ainda mais ativo e corajoso na missão de promover o bem-estar social e espiritual das comunidades. Ele também sublinhou a importância da participação de todos os missionários na vida da Diocese, reforçando a mensagem do Administrador Diocesano sobre o poder transformador da comunhão e do engajamento coletivo.

“O Administrador Diocesano fez um apelo muito pertinente sobre a necessidade de uma participação mais ativa de todos os missionários e leigos na vida da diocese, enfatizando que não se deve esperar convocações ou pedidos formais, mas que todos se sintam naturalmente envolvidos nessa dinâmica sinodal”, concluiu.

Celebração da missa nos dias da Assembleia Diocesana

Mais do que um evento administrativo, a Assembleia foi um momento de inspiração e planejamento, no qual o Projeto Pastoral Diocesano foi revisitado, e novas estratégias foram desenhadas para intensificar a evangelização e ampliar o serviço social.

Oiça

O encerramento deste encontro deixou uma mensagem clara: o chamado à participação não é apenas um lema, mas uma atitude que deve mover a Diocese e cada fiel na busca de um futuro mais solidário e justo.