Angola - Juventude católica celebrou a solenidade de Cristo Rei

A Juventude Católica angolana vibrou neste domingo com a festa do seu patrono Cristo Rei do Universo. Os jovens foram exortados a ser autênticos, desfazendo-se de todos os atos que enfermam a sociedade e beliscam os princípios cristãos.

Anastácio Sasembele - Luanda A Solenidade de Cristo Rei do Universo que põe fim ao ano litúrgico e prepara a vinda do Senhor foi instituída pelo Papa Pio XI, em 1925, com o objectivo de levar aos cristãos a reflexão teológica de que Cristo é de facto, verdadeiramente Rei, e que todos devem inspirar – se a viverem segundo os seus preceitos e celebra – ló como Rei bondoso e singelo. Foi neste espírito que os jovens de diferentes dioceses de Angola celebraram a festa do Patrono Cristo Rei do Universo, o Eterno Jovem. Jovens da Diocese de Uíge Na arquidiocese do Lubango os jovens católicos tiveram a oportunidade de celebrar a festa com os Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), que se encontravam nesta cidade para celebrar igualmente os 50 anos de vida episcopal de Dom Zacarias Kamwenho. Religiosas prestam homenagem a Dom Zacarias Kamwenho Ao tomar a palavra, na homilia da missa da solenidade de Cristo Rei do Universo, o bispo do Dundo Estanislau Marques Tchindecasse manifestou preocupação com alguns jovens, que apesar de frequentarem academia, ainda assim se deixa enganar por práticas feiticistas. Os jovens foram igualmente exortados a se manterem firmes na fé, independentemente das dificuldades a que estão expostos, pelo actual contexto económico e social. Em Luanda os jovens juntaram – se no Seminário Maior do Sagrado Coração de Jesus. Entre partilhas de experiências, ouve também a simbiose de louvores e momentos culturais que elevaram ao rubro a moral dos jovens que vibravam "Cristo Eterno Jovem". E o Padre Amaro Sangueve, Director da Juventude Católica a nível da Arquidiocese de Luanda falou dos próximos desafios da juventude, com realce para a formação e a participação dos jovens angolanos no jubileu da juventude em Roma. Jovens religiosas na solenidade de Cristo Rei Na Diocese de Caxito, a festa da juventude Católica, foi igualmente vivida com fé e alegria na paróquia de São José do Panguila, onde os jovens foram exortados a serem autênticos, desfazendo-se de todos os actos que enfermam a sociedade e beliscam os princípios cristãos. O Pro vigário da Diocese padre João Adão disse que é preciso testemunhar Cristo com verdade por meio da simplicidade e humildade. E a olhar para os desafios futuros da igreja o Director diocesano da pastoral juvenil de Caxito padre Dani Romero exortou os jovens para uma maior responsabilidade abstendo – se de acções que contrariam os princípios cristãos. O sacerdote fez igualmente balanço do ano pastoral 2024. Oiça Jovens da Diocese de Lubango

