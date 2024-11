Comissão Episcopal de Liturgia da CEAST vai criar livro nacional de cânticos litúrgicos

Encerrou na passada quarta-feira, 6 de novembro, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, território pastoral da Diocese de Viana, o primeiro encontro dos membros da Comissão Episcopal de Liturgia da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe (CEAST), com directrizes para a criação de um Livro nacional de cânticos litúrgicos.

Ribeiro André – Rádio Maria Angola

O encontro juntou membros de liturgia das Arquidioceses e Dioceses da CEAST e serviu para avaliar e traçar caminhos para a realização das actividades do novo triénio pastoral.

A missa de encerramento do primeiro encontro, foi presidida por Dom Emílio Sumbelelo, Presidente da Comissão Episcopal de Liturgia, Santuários e Ecumenismo da CEAST, e Bispo da Diocese de Viana, que também destacou na homilia as duas dimensões da cruz na vida de um cristão.

O prelado esclareceu que ao longo da caminhada na terra, a cruz se manifesta de várias formas.

A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, vai contar nos próximos tempos com um Missal Romano com a tradução Angolana e com ritos próprios do contexto, bem como o Livro de Cânticos Litúrgicos Nacional para facilitar as celebrações litúrgicas. Esta decisão ficou reforçada no primeiro encontro do secretariado nacional de Liturgia.

Comissão de Liturgia da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST)

O Secretário executivo da Comissão Episcopal para liturgia da CEAST, Padre Virgílio Canário, assegurou que as Comissões de trabalho já estão constituídas. Segundo o sacerdote, a formação permanente sobretudo para os agentes de liturgias nas dioceses, é outro aspecto que preocupa o novo presidente da Comissão Episcopal de Liturgia.

O sacerdote, falava no final do primeiro encontro dos membros da Comissão Episcopal de Liturgia da CEAST, que decorreu no Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima, território pastoral da Diocese de Viana. O encontro decorreu de 5 a 6 de novembro do ano em curso, sob presidência do Presidente de Dom Emílio Sumbelelo.

A Comissão Episcopal de Liturgia da CEAST trabalha para, nos próximos tempos, contar com um Missal Romano com a tradução Angolana e com ritos próprios do contexto, bem como o Livro de Cânticos Litúrgicos Nacional para facilitar a participação nas celebrações litúrgicas.

O primeiro encontro foi orientado pelo Presidente da Comissão Episcopal da CEAST para a liturgia, Santuários e ecumenismo, Dom Emílio Sumbelelo, e serviu para analisar as actividades realizadas e traçar caminhos do Secretariado nacional para o triénio pastoral da CEAST, dedicado aos Ministros Ordenados e da Vida Consagrada.

Oiça aqui a reportagem e partilhe