Membros da Conferência dos Bispos Católicos do Gana

Acra - Não as doações provenientes da exploração mineira ilegal.

Na sua Assembleia Plenária, a Conferência Episcopal do Gana decidiu não aceitar às doações provenientes de atividades mineiras ilegais. “Não aceitaremos doações que sejam fruto de atividades de mineração ilegal”, afirmou Matthew Kwasi Gyamfi, Bispo de Sunyani, Presidente da Conferência Episcopal do Gana. Esta medida faz lembrar a decisão tomada pelos Bispos quenianos, que rejeitaram os donativos do governo queniano no dia 18 de novembro.

Vatican News O Bispo Gyamfi anunciou também medidas de sanção contra os que se dedicam à “galamsey”, ou seja a extração artesanal ilegal e não regulamentada de minerais (especialmente ouro) que está a causar tantos danos ao ambiente e às populações. “As sanções serão ainda mais severas, ao ponto de aqueles que se envolverem abertamente à galamsey, depois de terem sido avisados, se continuarem a persistir nesta atividade perigosa, poderemos mesmo recusar-lhes a Sagrada Comunhão”, advertiu o Bispo Gyamfi. O Presidente da Conferência Episcopal apelou então à população para que denuncie as atividades mineiras ilegais e se empenhe na proteção dos recursos naturais. “As pessoas devem tomar o assunto nas suas próprias mãos para proteger as suas terras e não devem permitir que alguém de outro lugar venha até elas e polua a sua água”, disse ele. Ao mesmo tempo, o Bispo Gyamfi recordou que as próprias comunidades locais são responsáveis pelo que está a acontecer nas suas terras. “Será que é o governo que está a poluir a água? Até alguns de nós, nas comunidades locais, estamos a fazer galameamento. Por isso, dizemos que o governo devia vir salvar-nos de nós próprios. Não, isso não é possível”. A Conferência Episcopal do Gana há muito tempo tem sido uma voz de liderança na denúncia dos danos ambientais e dos custos humanos da mineração ilegal. Em outubro, a Arquidiocese de Acra, em colaboração com a Conferência dos Superiores Maiores dos Religiosos de Gana (CMSR-GH), promoveu a “Caminhada de Oração pelo Meio Ambiente”, que terminou com a apresentação de uma petição ao palácio presidencial pedindo ações concretas para acabar com a mineração ilegal. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui