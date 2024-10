Paroquianos testemunham tomada de posse do novo Pároco da Paróquia Beata Anuarite

Na manhã do domingo 27 de outubro, a comunidade da Paróquia Beata Anuarite Nengapeta, na Diocese de Viana (periferia de Luanda), acolheu com entusiasmo a cerimónia de tomada de posse do novo pároco, P. Basílio Nuno Lino Calundu, SJ.

Mvuato Sebastião Miezi, Vatican News (com Lucia Coutinho)

A celebração contou com a presença de uma multidão de fiéis, membros do Governo e da sociedade civil, que se uniram em oração e à festa, demonstrando assim a sua fé e o compromisso com a nova liderança espiritual.

Na ocasião, Dom António Lunkieki Pedro Bengui, que conduziu o rito, destacou a importância para a comunidade paroquial do Ministério do Pároco.

O Bispo dinamizador da Zona Pastoral Sul, de Luanda, fez um apelo especial aos paroquianos para que colaborem com o novo pároco, ressaltando a necessidade de união e apoio na construção de uma paróquia vibrante e solidária.

P. Basílio Nuno Lino Calundu, SJ.

O novo pároco, P. Basílio Calundu, expressou a sua alegria e responsabilidade ao assumir este novo desafio. Durante o seu discurso, ele enfatizou as prioridades que guiarão o seu trabalho na paróquia, convidando todas as forças vivas da comunidade a se juntarem a ele nesta missão. "Trabalhar juntos e construir juntos um espaço onde todos se sintam acolhidos", afirmou.

O Padre André Samalambo, SJ, também partilhou as suas reflexões durante a cerimónia, expressando a alegria que sente em poder servir o povo de Deus.

Familiares e conhecidos do novo pároco, manifestaram o seu regozijo pela nova fase na vida do P. Basílio Calundu. Eles destacaram as qualidades que o tornam um líder admirável, ressaltando o seu rigor, humildade e dedicação ao serviço do próximo.