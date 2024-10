O Cristo dos Oprimidos - novo livro de Frei Bernardino Lima

Frei Bernardino Lima com o seu novo livro (Nita Santos)

Frei Bernardino Lima lança novo livro “O Cristo dos Oprimidos - Por uma Pedagogia Cristã do Pecador”. É a quarta deste frade capuchinho, cabo-verdiano, e que foi apresentado publicamente na quinta-feira 26 de setembro, na cidade da Praia, ilha de Santiago.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

“O Cristo dos Oprimidos - Por uma Pedagogia Cristã do Pecador”, é um livro que segundo o autor, demonstra o Cristo que vai ao encontro dos homens oprimidos e que é dedicado a todos os homens de hoje, no sentido de provocar uma mudança de mentalidade. Um livro com duas vertentes: provocador e incentivador refere o frade em entrevista à Rádio Nova de Maria.



Oiça

Nesta obra, o autor pretende demonstrar um Cristo que é encontrado em vários setores da vida humana. A obra é ainda conforme o frade capuchinho um incentivo a todos os homens que procuraram Cristo como aquele que realmente é livre de preconceitos e com quem podem dialogar em qualquer sector familiar, político, social, económico etc. No livro, o escritor explora como o pecado aparece nas relações humanas e convida os leitores a pensarem sobre como julgam os outros.

Oiça

Conforme o frei Bernardino Lima, esta obra surgiu durante as várias viagens a alguns países de África de 2013 a 2022.

Oiça

O acto da apresentação que aconteceu na Assembleia Nacional esteve à cargo da Doutora Lígia Fonseca e do padre Edson Soares.



Assomada Santa Catarina, na ilha de Santiago bem como as restantes ilhas poderão receber nos próximos dias a apresentação desta obra.



“Vida e obra do Padre Pio Gottin”, “Coração de Parida”, “Psicopedagogia familiar - numa relação de interajuda”, são obras do autor já publicadas. Agora chega a quarta obra, “O Cristo dos Oprimidos - Por uma Pedagogia Cristã do Pecador”.



Frei Bernardino Viriato Lima é um frade capuchinho, natural da ilha Brava, doutor em Ciências de Educação com especialidade em Psicopedagogia pela Pontifícia Universidade Salesiana, em Roma-Itália.