Nigéria: Padre Thomas Oyode (Nigerian Catholics)

Nigéria: o reitor de um seminário menor, raptado, oferece-se em lugar de dois estudantes

Padre Thomas Oyode, o último de uma longa lista de sacerdotes sequestrados na Nigéria, ofereceu-se em lugar de dois estudantes. No domingo, 27 de outubro, por volta das 19 horas, homens armados atacaram a Immaculate Conception Minor Seminary School, em Agenegabode, na área do governo local de Etsako East, no Estado de Edo, sul da Nigéria.

Mvuato Sebastião Miezi – Vatican News (com Agenzia Fides) Segundo algumas fontes, depois de terem entrado no seminário, os atacantes começaram a disparar para o ar e depois raptaram dois estudantes da escola. Ao ouvir os tiros, o Padre Thomas, que é o reitor do seminário, saiu para o pátio e, quando se viu perante os bandidos com os dois estudantes como reféns, suplicou aos criminosos que os libertassem, oferecendo-se em seu lugar. Os raptores aceitaram o pedido do padre e ele foi trocado pelos dois estudantes, sendo depois arrastado pelos bandidos para o mato. Foi iniciada uma busca pelos criminosos para libertar o Padre Thomas. Em comunicado, a diocese de Auchi, ao confirmar os factos, acrescentou que "o vice-reitor e todos os seminaristas foram localizados e estão em segurança, tendo sido temporariamente transferidos para uma área segura até que as medidas de segurança em torno do seminário sejam reforçadas".