Nigéria: Diocese de Ahiara, uma lição da importância da escuta na Igreja

Na Diocese de Ahiara, na Nigéria, o Bispo Peter Ebere Okpaleke, nomeado pelo Papa Bento XVI a 7 de dezembro de 2012 como Bispo Ordinário do lugar, não pôde então tomar posse devido à recusa de alguns fiéis e do clero local.

Em 8 de junho de 2017, recebendo em audiência uma delegação daquela Diocese, o Papa Francisco exprimiu a sua “profunda dor” pelo caso e, numa carta, pediu a todos os clérigos incardinados na Diocese de Ahiara, residentes ou trabalhando noutros lugares, que lhe dirigissem uma carta individual e pessoal em que pediam perdão e manifestavam total obediência ao Pontífice e a disposição a aceitar o Bispo que ele nomear e enviar. Num prazo de 30 dias, quem não o fizesse, seria ipso facto suspenso a divinis e perderia o seu cargo - dizia o Papa na sua missiva.



Na sequência disso, o Santo Padre recebeu entre junho e julho de 2017 - informara a então Congregação para a Evangelização dos Povos - 200 cartas individuais de sacerdotes que exprimiam a sua obediência e lealdade ao Papa. No entanto, alguns manifestavam a dificuldade psicológica em colaborar com o Bispo Peter Ebere Okpaleke após anos de conflito.

O Santo Padre não quis proceder a sanções canónicas e encarregou a então Congregação para a Evangelização dos Povos de responder a cada um deles, exortando-os a refletir sobre o grave dano infligido à Igreja de Cristo e fazendo votos para que tais atos de oposição a um Bispo legitimamente nomeado pelo Papa não se repitam no futuro. Ao mesmo tempo, o Bispo nomeado, Dom Okpaleke, apresentou a sua renúncia ao cargo, que foi aceite pelo Papa e em 5 de março de 2020, Francisco nomeou-o como primeiro Bispo de Ekwulobia. E no Consistório de 27 de agosto de 2022, Dom Peter Ebere Okpaleke foi criado Cardeal.

A Diocese de Ahiara ficou então por muitos anos sem bispo, sendo governada por um Administrador Apostólico na pessoa de Dom Lucius Iwejuru Ugorji. A 3 de maio de 2024, Dom Simeon Okezuo Nwobi, que já era Bispo Auxiliar de Ahiara, foi nomeado Bispo titular da mesma pelo Santo Padre.

O novo Bispo acredita que o futuro da Diocese de Ahiara é brilhante; “a minha nomeação foi recebida com alegria e foi bem aceite pelos fiéis”, sublinha o prelado, acrescentado que “mesmo as pessoas de Ahiara que vivem na diáspora em várias partes do mundo, mostraram-me o seu apoio para me ajudar a desempenhar a tarefa que me foi atribuída pelo Santo Padre da melhor forma possível”.

“Se há uma lição a tirar deste caso, é a importância de nos ouvirmos uns aos outros, como numa família”, afirma à Agência Fides Dom Simeon Okezuo Nwobi, o atual Bispo de Ahiara, enfatizando que entre “pai, mãe e filhos pode haver mal-entendidos, mas, em última análise, os filhos devem obedecer aos pais”, concluiu Dom Okezuo Nwobi.

